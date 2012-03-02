〔韩国汇市〕韩元兑美元升至近四个月高位,受股市和经济数据提振

路透首尔3月2日电---韩国韩元兑美元KRW=周五盘初延续涨势,连续第三日上扬,受助于美国强劲的初请失业金人数及欧洲央行(ECB)周三进行的第二轮注资行动.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,112.5,创去年11月9日以来最高,周三此间市场收报1,118.7.
韩国市场周四适逢国定假期而休市.
数据显示,韩国2月消费者物价指数(CPI)年增幅为14个月低点,2月制造业采购经理人指数(PMI)和出口订单分项指数均为七个月来首度扩张,亦提振对风险较高资产的胃纳.[ID:nCN1422500][ID:nCN1422578]
随着投资者离开避险资产,3月三年期公债期货KTBc1下滑0.08点,报104.18.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,112.5 1,118.7
日圆/韩元JPYKRW=R 13.6898/7011 13.8690/774
韩国公债期货KTBc1* 104.18 104.26
韩国综合股价指数.KS11 2,041.21 2,030.25
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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