《中国债券市场每日交易备忘》--3月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国京城机电控股7亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
广西铁路投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
步步高投资集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承
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二、新债上市:
宁波市中小企业1.8亿元两年期集合票据(中债增信担保)1283005,票面利率7.50%
南方工业集团30亿元五年期中票1282044,票面利率4.78%
中铁十五局集团2.5亿元一年期短融041260007,票面利率5.88%
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三、缴款:
宁波城投控股公司10亿元六年期固息债1280025,票面利率7.39%
中石油集团200亿元六个月期超短期融资券
亿利能源(600277.SS)10亿元一年期短融
东方集团(600811.SS)5亿元一年期短融
杭州中法实业0.32亿元一年期短融
镇江城投集团10亿元五年期中票
厦门路桥建设集团5亿元五年期中票
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四、还本付息:
中国人民银行10亿元一年期央行票据1101010到期兑付,参考收益率2.9972%
央行10亿元三个月期央票1101093到期兑付,参考收益率3.1618%
白云机场(600004.SS)5亿元一年期短融1181074到期兑付,票面利率4.38%
湛江港集团5亿元一年期短融1181075到期兑付,票面利率4.96%
陕西有色10亿元一年期短融1181076到期兑付,票面利率4.38%
六安城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098018付息,票面利率7.10%
财政部280亿元20年期固息国债100029付息,票面利率3.82%
华夏银行(600015.SS)44亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1013001付息,票面利率4.55%
国家开发银行160亿元七年期固息金融债110211付息,票面利率4.33%
华泰集团8.8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180047付息,票面利率6.38%
泰安市泰山投资公司10亿元七年期浮息(一年shibor基准)债1180048付息,基本利差2.60%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--美国财政部公布的修正数据显示,去年中国累计减持82亿美元美国国债,这是自美国财政
部2001年开始统计相关数据以来中国首次年度减持.
--据统计,中国今年前两月13个主要城市土地出让金总额为660亿元,同比减少47.5%.业内
人士认为,2012年土地出让形势难言乐观,房企拿地更加谨慎.
国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月0.7%)
2月居民消费价格指数(CPI) (1月4.5%)
1-2月城镇固定资产投资 (2011年1-12月23.8%)
2月社会消费品零售总额 (2011年12月18.1%)
2月工业增加值 (2011年12月12.8%)
2月房地产投资和销售情况月度报告
中国海关3/10公布2月进出口贸易数据
国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告
3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%)
==============================================================================(完)
--整理 冉莹/边竞; 审校 李宏薇