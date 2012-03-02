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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 08:52 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
 
  中国京城机电控股7亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
  广西铁路投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
  步步高投资集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承
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  二、新债上市:  
  
  宁波市中小企业1.8亿元两年期集合票据(中债增信担保)1283005,票面利率7.50%
  南方工业集团30亿元五年期中票1282044,票面利率4.78%
  中铁十五局集团2.5亿元一年期短融041260007,票面利率5.88% 
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  三、缴款:

  宁波城投控股公司10亿元六年期固息债1280025,票面利率7.39%
  中石油集团200亿元六个月期超短期融资券
  亿利能源(600277.SS)10亿元一年期短融
  东方集团(600811.SS)5亿元一年期短融
  杭州中法实业0.32亿元一年期短融
  镇江城投集团10亿元五年期中票
  厦门路桥建设集团5亿元五年期中票
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  四、还本付息:
  
  中国人民银行10亿元一年期央行票据1101010到期兑付,参考收益率2.9972%
  央行10亿元三个月期央票1101093到期兑付,参考收益率3.1618%
  白云机场(600004.SS)5亿元一年期短融1181074到期兑付,票面利率4.38%
  湛江港集团5亿元一年期短融1181075到期兑付,票面利率4.96%
  陕西有色10亿元一年期短融1181076到期兑付,票面利率4.38%
  六安城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098018付息,票面利率7.10%
  财政部280亿元20年期固息国债100029付息,票面利率3.82%
  华夏银行(600015.SS)44亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1013001付息,票面利率4.55%
  国家开发银行160亿元七年期固息金融债110211付息,票面利率4.33%
  华泰集团8.8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180047付息,票面利率6.38%
  泰安市泰山投资公司10亿元七年期浮息(一年shibor基准)债1180048付息,基本利差2.60%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --美国财政部公布的修正数据显示,去年中国累计减持82亿美元美国国债,这是自美国财政
部2001年开始统计相关数据以来中国首次年度减持.
  --据统计,中国今年前两月13个主要城市土地出让金总额为660亿元,同比减少47.5%.业内
人士认为,2012年土地出让形势难言乐观,房企拿地更加谨慎.

  国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI)               (1月0.7%)
                   2月居民消费价格指数(CPI)             (1月4.5%) 
                   1-2月城镇固定资产投资                (2011年1-12月23.8%) 
                   2月社会消费品零售总额                (2011年12月18.1%) 
                   2月工业增加值                        (2011年12月12.8%) 
                   2月房地产投资和销售情况月度报告    
   
  中国海关3/10公布2月进出口贸易数据    
  国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
            3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/边竞; 审校 李宏薇

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