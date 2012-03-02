〔标题新闻〕沃尔玛(Wal-Mart)将年度股息上调8.9%,因公司主要美国连锁店出现反弹势头

全球贸易：WTO总干事不认为美国贸易政策“无法处理”，有信心妥善应对
路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周三表示，他尚未与美国新政府讨论贸易问题，但有信心WTO能应付美国任何贸易新政策。
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路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周三表示，他尚未与美国新政府讨论贸易问题，但有信心WTO能应付美国任何贸易新政策。
路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7