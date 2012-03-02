以色列提前宣布试射拦截导弹,避免引起伊朗紧张

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷3月1日电---以色列采取不同寻常的预防措施，周四宣布很快将试射一枚弹道拦截导弹，希望借此避免引起与伊朗开战的紧张气氛。

去年11月，以色列在没有提前披露的情况下，在特拉维夫（Tel Aviv）附近的发射基地试射导弹。此事造成的结果是媒体根据慌张的目击者陈述率先报导了此事，这在全球能源市场引发震荡，直到该国国防官员出面澄清才得以平息。

以色列国有企业Israel Aerospace Industries（IAI）发表声明称，在“不远的未来”，将对“箭”-3（Arrow 3）进行首次试射。该导弹是以色列与美国合作研发的拦截弹道导弹系统。

以色列总理内塔尼亚胡曾含蓄恫吓称，倘若外交途径无法抑制伊朗的核项目，则会攻打该国。美国总统奥巴马希望目前继续实施制裁，并对以色列与伊朗战争可能引发的风险表示担忧。内塔尼亚胡将在下周访问美国。

一位不愿透露姓名的以色列官员称，“箭”-3试射中将有一枚导弹从特拉维夫南部的Palmachim基地发射升空。导弹试射将在奥巴马与内塔尼亚胡周一白宫会谈过後进行。

“是的，是新的（试射），”该官员就IAI周四发表声明事项对路透说。

“我们不想引起误会。”

该官员证实，以色列想限制与伊朗冲突不断升级的风险。伊朗方面一直否认设法制造核武器，并扬言会对任何攻击还以报复，会用导弹攻击特拉维夫和美国在海湾地区的资产。（完）