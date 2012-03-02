〔中国金融〕切实化解到期地方平台贷款风险,"重在增信"--银监会(更新版)

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* 原则: "政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"

* 分类: "支持类、维持类、压缩类"

* 要求: "保在建、压重建、控新建"

路透北京3月2日电---中国巨额地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期.为切实化解到期风险,中国银监会明确,今年地方平台贷风险监管的指导思想是,遵循"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的原则.

椐此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.这同时也确认了路透2月中旬援引消息人士的报导.[ID:nCN1387824]

银监会网站刊登的新闻稿并称,对地方平台贷款要在原有"名单制"管理的基础上,对全口径融资平台(包含退出类平台)按"支持类、维持类、压缩类"进行信贷分类.

"以缓释风险为目标,以降旧控新为重点,以提高现金流覆盖率为抓手,有效防范平台贷款风险."银监会称.

华创证券宏观经济分析师华中炜认为,从当前情况看,政策的趋向是在发展中切实有效化解风险,防止在建工程无法完工造成更大浪费,这是对融资平台更为务实和客观的态度.

"从现实状况分析,中国不少融资平台的问题是流动性风险,而不是信用风险,必须给予时间来缓解.一味的强调风险而不给于纾缓的方案,只会将流动性风险逼成信用风险,"他说.

广发证券银行业分析师亦评价道,这确定了平台贷款的後续整改方式,其中支持类平台贷款在到期後有望获得续期或展期,加之推进地方政府试点发债,有利於缓解土地出让金收入下降後地方财政的流动性压力.

银监会表示,对平台贷款的风险监管工作要坚持化解即期风险与建设风险管控长效机制相结合,坚持处置存量风险与控制新增贷款相结合,坚持加强分类管理与把控退出风险相结合.

中国银监会主席尚福林近日再次强调,要稳步化解地方政府融资平台贷款风险,持续防控房地产贷款风险,高度重视潜在信用风险和流动性风险.[ID:nCN1401320]

**"保在建、压重建、控新建"**

银监会并要求,要根据现金流覆盖程度及项目建成达产等情况,采取分类处置措施,切实缓释存量贷款风险.

"按照'保在建、压重建、控新建'的要求,严格准入标准,严格把握贷款投向,优先保证重点在建项目需求,"新闻稿称.

同时,严格新增贷款条件,确保达到现金流覆盖、抵押担保、存量贷款整改和还款资金落实等方面的要求;以现金流覆盖率为抓手,严格把握平台退出条件,强化退出类平台贷款的风险管控.

上述广发证券银行业分析师称,总体而言,平台贷款出现个案在所难免,平台问题最终还是取决於经济发展状况.

"2012年,在当前经济发展的局面下,结合政策适度调整,我们认为平台将得到缓释处理,不会对银行的资产质量形成集中压力,"她并预计.

高华证券亦最新发布研究报告称,2011上半年以来银监会进行的地方融资平台贷款重组,在抑制存量与增量方面取得了一定的成功.而对於解决地方融资平台贷款风险而言,进一步财政改革仍然至关重要.

报告认为,银行的超额准备金和当前预期盈利可能能够吸收地方融资平台平均20%左右的不良贷款.地方融资平台贷款质量的主要长期风险在於,特别是在当前房地产市场调控的环境下,很多地方政府仍缺乏财政自律而且进一步融资的冲动较强.

因此,财政改革(如将地方融资平台贷款纳入地方政府预算)对於加强地方政府财政自律、确保地方融资平台贷款长期偿还而言至关重要.

中国审计署去年披露,地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.[ID:nCN1123804](完)

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