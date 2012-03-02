〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略升,对两会期待不多汇价难改稳势

* 早盘人民币兑美元小涨

* "两会"料对市场影响有限

* 机构静待下周即将公布的经济数据

* 数据公布前汇价难改稳定走势

路透上海3月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘小幅上涨.代表央行汇率导向的中间价持续走稳,令市场对即将召开的"两会"(人大与政协会议)了无期待,加上经济前景不明朗令升值缺乏基础,预计近期汇价还将延续稳定走势.

交易员指出,比起"两会",机构更期待下周将公布的系列宏观经济指标能提供经济回暖的讯号,在此之前汇价料难改波澜不惊的走势.

"现在处於数据公布前的稳定期,除非数据超预期的好,汇价才有可能动一动,如果数据一般或者比较差,估计就还是这样吧,"上海一外资银行交易员称.

中国国家统计局下周五(9日)将公布2月居民消费价格指数(CPI)等宏观经济指标,中国海关则将於下周六(10日)公布2月进出口贸易数据.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2980元,上日中间价为6.3016元.北京时间11:34,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.2976元,上日收盘价为6.3002元.

国际货币基金组织(IMF)周四表示,全球经济大幅放缓的可能性已经降低,因近期欧元区采取的应对债务危机政策举措.不过IMF警告称,全球经济成长仍面临"下行"的风险.[ID:nCN1422772]

近期美国公布了一系列利好的经济数据,以及美联储主席贝南克的讲话,降低了对更多货币宽松政策的预期.因而纽约欧元兑美元周四跌至一周低点,随後的亚洲市场开盘後,欧元处於守势并预计这种走势将持续,因本周稍早欧洲央行(ECB)采取大规模注资行动.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:36,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2935/55元,上日尾盘报6.2955元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2775/05,上日尾盘为6.2830元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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