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货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 15:11 BJT

〔表格〕德国1月实质零售销售初值较前月下滑1.6%,较上年同期增长1.6%

路透3月2日电---德国联邦统计局周五公布:

* 德国1月实质零售销售初值较前月下滑1.6%,较上年同期增长1.6%

* 1月名义零售销售初值较前月下滑1.0%,较上年同期增长3.5%

以下为数据细节(%):

零售销售 12年1月 11年12月 11年1月

年变动率(实质) 1.6 0.3 2.9

年变动率(名义) 3.5 1.4 4.1

月变动率(实质) -1.6 0.1 0.6

月变动率(名义) -1.0 -0.5 0.4

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.

路透调查预估中值显示,德国1月实质零售销售初值较前月增长0.5%,较上年同期增长0.2%.(完)

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--编译 艾茂林;审校 白云

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