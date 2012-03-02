〔表格〕德国1月实质零售销售初值较前月下滑1.6%,较上年同期增长1.6%

标题新闻：英国1月汽车产量同比增7.5%至2008年来最高，外需强劲弥补内需下降影响--行业数据
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路透3月2日电---德国联邦统计局周五公布:
* 德国1月实质零售销售初值较前月下滑1.6%,较上年同期增长1.6%
* 1月名义零售销售初值较前月下滑1.0%,较上年同期增长3.5%
以下为数据细节(%):
零售销售 12年1月 11年12月 11年1月
年变动率(实质) 1.6 0.3 2.9
年变动率(名义) 3.5 1.4 4.1
月变动率(实质) -1.6 0.1 0.6
月变动率(名义) -1.0 -0.5 0.4
联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.
路透调查预估中值显示,德国1月实质零售销售初值较前月增长0.5%,较上年同期增长0.2%.(完)
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--编译 艾茂林;审校 白云
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