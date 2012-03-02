版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 18:08 BJT

〔表格〕欧元区1月PPI较前月上涨0.7%,较上年同期上涨3.7%

路透布鲁塞尔3月2日电---欧盟统计局周五公布,欧元区1月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.7%,较上年同期上涨3.7%,路透调查预估分别为上涨0.5%和3.5%.

以下为具体数据(变动百分比,%):

路透调查

1月 预估中值 12月 11月

全部产业 月率 0.7 0.5 -0.2 0.3

(不计入建筑业) 年率 3.7 3.5 4.3 5.4

半成品 月率 0.4 -0.2 -0.4

年率 1.6 2.7 3.4

能源 月率 2.2 -0.5 1.0

年率 9.2 9.4 12.4

资本财 月率 0.3 0.1 0.0

年率 1.3 1.6 1.4

耐用消费品 月率 0.5 0.0 0.2

年率 2.4 2.3 2.5

非耐用消费品 月率 0.2 0.1 0.3

年率 3.0 3.2 3.6

参看更多细节,可点选欧盟网站,网址为(here)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选[EUROPE-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 程琳;审校 隋芬

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐