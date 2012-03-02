〔表格〕欧元区1月PPI较前月上涨0.7%,较上年同期上涨3.7%

中国基金：公募基金规模1月底失守九万亿元，主要源于货基规模缩水
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
路透布鲁塞尔3月2日电---欧盟统计局周五公布,欧元区1月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.7%,较上年同期上涨3.7%,路透调查预估分别为上涨0.5%和3.5%.
以下为具体数据(变动百分比,%):
路透调查
1月 预估中值 12月 11月
全部产业 月率 0.7 0.5 -0.2 0.3
(不计入建筑业) 年率 3.7 3.5 4.3 5.4
半成品 月率 0.4 -0.2 -0.4
年率 1.6 2.7 3.4
能源 月率 2.2 -0.5 1.0
年率 9.2 9.4 12.4
资本财 月率 0.3 0.1 0.0
年率 1.3 1.6 1.4
耐用消费品 月率 0.5 0.0 0.2
年率 2.4 2.3 2.5
非耐用消费品 月率 0.2 0.1 0.3
年率 3.0 3.2 3.6
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--编译 程琳;审校 隋芬
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路透上海2月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8721元附近，较上日升值约109点。
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