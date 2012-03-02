《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月2日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周走势稳定,由於政策面和消息面均未提供明显的方向,汇价基 本围绕中间价窄幅震荡.下周将公布通胀和贸易等宏观数据,机构希望其能为汇价走势提供指 引,在此之前料人民币走势还将持稳.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场当周净回笼280亿元人民币.业内人士表示,下调存款准备金率後,流动性 紧张已明显缓解,央行适时加大公开市场操作力度,继续维持资金面的紧平衡;而考虑到3月到 期量大增,央票恢复发行或渐行渐近,其发行收益率定位是关注焦点. 他们指出,3月公开市场到期量激增,而外汇占款料亦是继续增加,央行仅依靠28天、91天正 回购难以完全平滑未来到期资金,央票恢复发行的必要性正逐渐增加.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周中长端收益率小涨,尽管准备金率下调令本来紧绷的资金面出现缓和,但并 未明显提高买盘的积极性,因为投资者对经济基本面保持谨慎,特别是PMI指数显示宏观经济呈 现趋稳信号,机构预期宏观政策出台大规模刺激方案的必要性和可能性降低.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周处於下降通道中.企业信贷需求疲弱,致使银行贷款投放量偏少,为其 买入票据提供更大空间.而存准率下调後,资金状况的改善亦起到推波助澜的作用.预计下周跌 势可能延续,而央票重启与否则成为投资者关注的焦点.[CN/CPCN] 股市: --本周沪综指.SSEC累计涨0.86%,为连续第七周上涨."两会"(人大和政协)召开在即,令市场 活跃程度较高,政策层面的利好预期为主要催化因素.不过指数在2,450-2,500点一线存在较大 压力,预计短期市场仍将以反复震荡走势为主,单边大涨概率较小.[.SSCN] 期市: --沪铜当周震荡走升,因数据显示中国经济正重拾动能,有利於改善需求前景,不过上期所铜库 存创2002年8月以来新高,令该利好效果大打折扣.沪铜主要合约SCFc3周五收报61,330元,较 上周五收盘价大涨1,710元.[MET/LCN] 黄金: --当周黄金价格回落.针对美联储主席贝南克最近发表的一次略显强硬的讲话,市场臆测其可 能已完成宽松货币政策,故导致基金纷纷退出黄金交易.不过,也有买家在金价大跌後缓步返场. 国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报348.54元,全周大跌逾11元;期金主要合约 SHAUM2收报350.49元,全周累计下挫11.74元.(完) --整理 冉莹/曾菱/周晓峰; 审校 张喜良