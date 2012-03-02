〔中国货币市场〕回购利率跌势渐止,资金仍宽松下周关注央票是否重启(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海3月2日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五整体跌势渐止,尽管资金面依旧宽裕,但由於近期累计降幅已大,回购利率的续跌动力减弱,短期料维持低位震荡.

交易员认为,下周准备金将例行调整,但从目前的流动性充裕程度看,预计不会有明显影响,但随着资金持续转暖,央行公开市场回笼会否因此加力,央票是否将重启,将成为下周的市场关注点.

"(隔夜和七天)都这麽低了,还能往哪儿跌啊,"上海一银行交易员指出.

北京一银行交易员亦谈到,3月公开市场资金投放量较2月大增,资金面的压力减轻,央行可能随之加强公开市场的回笼力度,以保流动性的相对平衡,回购利率继续回落的空间有限.

据路透统计显示,中国央行公开市场3月央票和正回购到期量为2,540亿元人民币,到期规模较2月的120亿元环比剧增逾20倍.[CN/MMTCN]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算,如例行调整日遇周末,则缴款截止日顺延至下周一.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5448 2.5195 +2.53 3,123.69

七天CN7DRP=CFXS 3.2827 3.2816 +0.11 401.21

14天CN14DRP=CFXS 3.8540 3.8452 +0.88 41.20

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5524 2.5243 +2.81 1,118.20

七天CHICNY7D=CFXS 3.3221 3.2849 +3.72 21.79

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.3250 8.7100 -338.50 325.12

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5500 3.2050 +34.50 75.43

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.6800 3.5000 +18.00 2.50

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5600 2.5173 +4.27

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2850 3.2900 -0.50

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8400 3.8100 +3.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.5292 2.5067 +2.25

七天SHICNYSWD= 3.2683 3.2642 +0.41

三个月SHICNY3MD= 5.2506 5.2665 -1.59

===============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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