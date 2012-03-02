〔中国房地产〕银行首套房贷利率优惠悄然浮现,政策或现针对性微调

* 北京多家银行首套房贷款已回至基准利率

* 部分银行已现首套房贷款9-9.5折优惠

* 总体调控仍然从紧背景下有针对性的微调

路透北京3月2日电---萧索冰冷的中国房市在3月份开始出现"微融"变化,各大银行对首套房贷款利率正悄然回归至基准利率,甚至有部分银行对优质客户推出了首套房贷款打9折的优惠.

路透获悉,目前工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)等对首套房贷均以基准利率为执行标准,部分银行更在一定范围对优质客户执行首套房贷9折优惠,包括部分外资银行.

一位购房客户被建行北京个人消费贷中心的经理告知,目前该行首套个人住房贷款原则上已恢复至基准利率,若是该行白金信用卡客户,还能在此基础上再打9折.

中国工商银行投资银行部研究中心副处长史晨煜认为,2012年各家银行对首套房贷利率有所优惠符合当前形势,但这只是总体调控仍然从紧背景下的有针对性的微调,指向的是自住型需求.

从去年下半年开始,受流动性持续紧张影响,全国范围内多家银行提高了首套房贷利率,基准利率(7.05%)普遍上浮5%-10%不等.

但中国央行2月初表示,今年将首次置业家庭信贷需求列入重点关注领域,这使得金融领域对於首套房利率的放松有了预期.

"首套房购买者如果能获得相应的信贷支持甚至利率优惠,这会对中国房地产市场,尤其是二三线城市起到明显的推动作用."华创证券宏观经济分析师华中炜认为.

中国金融时报周五报导称,四大国有商业银行近日联合召开房地产市场形势座谈会,称要提高贷款审批效率;对首次购买自住普通商品住房的贷款需求,在基准利率之内根据风险原则合理定价.[ID:nCN1423276]

广发证券银行业分析师认为,上述银行政策是对央行前期保障首套房按揭需求讲话的延续,按揭贷款在今年银行零售贷款中的关注度提升,预期投放量将加大.

早在2008年,为应对国际金融危机,扶持国内房地产市场,中国在当年年底开始实行首套房贷利率七折优惠政策.不过随着房地产价格过快上涨,国家开始对房地产市场进行调控後,各家银行纷纷取消首套房优惠政策.

**部分银行已现个人房贷利率优惠**

北京房贷市场份额最大的当属建设银行,该行北京分行一位相关负责人称,目前建行执行首套房贷按基准利率执行,但近期在政策范围内会依据贷款客户的不同情况略做差别调整.

一位正欲购买北京房山区楼盘项目的客户被建设银行个人消费贷款中心经理告知,若是该行的优质客户,如白金信用卡客户,可享受首套房基准利率上再打9折优惠."

但就上述说法,路透未能获得建行总行的确认.

中国银行北京分行一位负责个人房贷的客户经理对客户称,目前个人首套购房人在中行北京部分已封顶的房地产项目,可用直客式申请9折贷款利率的优惠,其它均执行基准利率.

但他并未承诺,这种直客式贷款方式贷款优惠一定能被总行批准,"最近房贷政策可能会有所变化,我们还得努力申请."这位经理表示.

直客式贷款是指银行直接把购房款贷给购房者,让购房者把自己的房款首付和获得的银行贷款加在一起的总房款一次性付给开发商的贷款模式.与其他产品相比,直客式贷款申请门槛较高.

而除了房贷利率优惠之外,房贷审批速度亦在加快.工行一位零售部经理表示,去年由於银行信贷额度紧张,很多购房者的贷款需要5-10个月不等时间才能获批,但今年年初,银行对於这类申请的审批已提速.

史晨煜称,目前二套房政策放松的突破比较难,但首套房因是自住刚性需求,且符合房地产政策要求,银行在符合本行风险原则且在基准利率之内的定价尺度略微灵活些,应该是可行的.

"2012年随着存款再次下调,货币政策整个基调相对由紧转松,银行对首套房贷利率有所优惠也符合当前形势,这更强调了差异化信贷的政策."他称.

不过,位於房山区的一品牌房地产销售中心的售楼经理则表示,各家商业银行目前首套房个人自营性住房贷款均是基准利率7.05%,目前还未听说有哪家银行有利率优惠,组合贷款更没听说有优惠.

交通银行一位客户经理称,目前北京的个人首套房贷款利率均是由分行向总行报备,不同项目由分行来约定好不同的利率,有些项目可能会比基准利率要优惠,但目前大多数项目还是基准利率.

在其它城市,一些银行也打出了利率折扣,南京一家品牌中介负责人表示,部分外资银行已给优质客户首套住房贷款利率给出了9-9.5折的优惠措施.

今年2月初,福建省住房和城乡建设厅召开新闻发布会透露,今年福建省将落实首套房的首付款比例和贷款利率优惠政策.(完)