《中国信用市场综述》经济分歧令市场踌躇,投资者或可从信用债寻得突破

作者 钟华

路透北京3月2日电---中国经济到底是复苏还是衰退?这是横亘在当前投资者心中的一大疑问,使得包括信用债在内的中国债市收益率本周走势愈显踌躇.

未来债市收益率该何去何从,在本周两个相反的数据面前,投资者更显困惑.至于这一对峙的突破口,投资者在信用债市场上可能找到的更多,因其目前还有着高利差和高票息收益的相对保护,且其信用风险也会随着融资成本的降低而下降.

持复苏观点有着较强的经济数据支撑:最新公布的中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)达到51,创下五个月的高位;而汇丰2月中国制造业PMI终值亦连续第三个月回暖.

考察2005年以来的数据,中国2月官方PMI数据并无明显的季节性特征,且新订单、生产量、从业人员、出口新订单等PMI分项数据均全面反弹,并创下多个月新高.这意味着中国经济环比增速处在一个相对较快的水平.

进一步看,中国当前的新开工项目总投资同比增速已连续多月企稳回升,去年12月的固定资产投资环比跌幅收窄也在收窄.

在这一背景下,央行降息,尤其是一年期存款利率的下调,将难以看到,一年期央票即使恢复发行收益率也将仍会持稳.而利率债收益率尽管近期有所反弹,但仍在历史均值附近,期限利差也相对较低,因此利率产品暂难有大幅下行的空间.

不过,最新信贷投放信息也支撑悲观者的看法.据证券时报报导,截至2月28日,工行(601398.SS)(1398.HK)等四大银行新增人民币信贷约1,800亿元.据此推算,整个银行体系新增量约为4,000亿元.

若2月信贷规模确如报导所言,将会是一个非常低的数据,因为按照中国银行业今年全年新增人民币信贷8万亿元,且以3:3:2:2的投放进度估算,2月份的新增人民币信贷应保持在约8,000亿元左右的水平.

来自银行方面信息还显示,2月份新增信贷乏力原因之一源於需求面,这也是去年以来趋势的延续.中国央行数据显示,去年四季度银行贷款需求指数为79.9%,比上季下降3个百分点;而导致贷款需求变化的首要原因为市场需求变化.

进一步考察央行2004年以来的数据,银行贷款需求一般表现为四季度下滑,一季度明显回升.对比当前信贷投放规模信息,今年一季度的信贷需求状况非常不容乐观.

这意味着中国经济正处於变得更坏的过程之中,结合资金面状况在3月有望好转,部分经济悲观者认为,债市将会重拾升势,利率产品收益率会再度走跌,当前应该是个买入机会.

但部分乐观者认为,当前信贷投放不济更多源於银行供给面受阻,因2月银行体系流动性紧张和存贷比等监管限制.随着存款准备金率下调和3月资金面的好转,信贷投放将会上去.以此来看,中国经济同比增速尽管在下滑,但复苏迹象已经初步展现.

经济数据的对峙,令本周看多的投资者买入热情大幅下降,而卖出坚决的投资者亦放缓了步伐.

不过,投资者未来或可在信用市场上寻得突破,尤其是中性评级的信用债绝对收益率相对较高,投资者可以攻守兼备.但发行主体资质差的信用债,投资者则应该予以规避.(完)