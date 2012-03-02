〔中国债市动态〕中长债收益率因对经济预期趋好上涨,关注两会和贷款数据

路透上海3月2日电---中国银行间债市周五早盘中长期利率品种收益率显露涨势,抛盘较重.而短期低评级信用债受市场欢迎,收益率显着下行.近期市场焦点在"两会"及2月份新增贷款数据.

交易员表示,市场正逐步调整此前对经济基本面走弱的预期,因此中长期利率债抛盘趋增,卖盘报价逐渐走低.但目前流动性仍充裕,高收益的低评级信用债便成了机构逐利的绝佳品种,买气旺盛.但出於风险控制考虑,买盘集中在短期品种.

"买低评级信用债的多,现在AA品种一二级市场溢价都达到了40个点,有利可图...经济或许没有原来预期的那麽差,资金面也不是很稳定,都不支持利率债(收益率)下降."上海一银行交易员称.

对於短期内债市走势,她并指出,需要关注"两会"所传达出的政策面动向和即将公布2月份贷款数据.

业内预计2月份新增贷款或将表现疲弱,"而这是有利於债市的,"上述交易员称.

据两位业内人士周三透露,截止上周中国四大商业银行内部交换数据显示,其2月新增贷款仍保持在低位水平的1,000多亿元人民币.考虑到月末冲贷款因素,四大行当月新增贷款或与1月水平相当.[ID:nCH0098491]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五整体跌势渐止,尽管资金面依旧宽裕,但由於近期累计降幅已大,回购利率的续跌动力减弱,短期料维持低位震荡.[ID:nCN1423442]

剩余期限近9.5年的国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.5700%/3.5400%,较前一交易日收市报价3.5450%/3.5300%上涨.(完)