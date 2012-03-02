《阳歌专栏》国美携手当当网 或开启类似合作序幕

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**国美携手当当网 或开启类似合作序幕**

我将以两篇有关互联网的文章作为本周的收尾，先说的是国美(0493.HK)和当当网DANG.N结盟的事，两家公司都是各自领域的巨头，此事在网上引发热议。另一项是关於腾讯(0700.HK)收购欧洲一家小企业的事，看起来也令人感兴趣，因为这意味着该公司开始向更成熟的西方市场进军。

先来看看国美和当当网的交易，此事尚未被证实，但很可能是前者将其多数在线业务转移到後者的平台上。此类结盟将是未来的潮流，可让像国美这样的传统零售商专注于其核心的实体店业务，而将在线业务交由像当当网这样的电子商务专家来打理。两周前，当当网的对手京东商城也进行过类似结盟交易，京东商城联手奔驰，在线限量销售轿车，这是一起相当成功的合作交易。

此类结盟属於双赢交易，能帮助企业专营其核心业务，而将相关业务外包给合作夥伴，这样不仅能降低成本，或许还能为过热的电子商务市场降温。这类结盟将有利於当当网、京东商城和阿里巴巴旗下天猫等大企业，迫使很多较小企业退出该行业。

我们再来看看腾讯。有媒体报导称，腾讯收购了欧洲一家名为ZAM Network的网站，该网站主要提供游戏资讯。该笔交易未透露收购价格，这让我觉得该交易额相对较小，可能只有不到2,000万美元。但这笔交易看起来依然有趣，因财大气粗的腾讯有意利用其游戏和社区开发专长打入西方市场。最近腾讯在发展中市场曾进行过多宗小型收购交易。我欣赏腾讯的海外并购方式，因其主要聚焦于那些与其核心业务领域相关的较小企业。我感觉，腾讯仍在考虑如何帮助其并购企业成长并将其整合到自身业务中。这种事情总是比较有挑战性，如果执行得当，这也会带来很大的回报。

腾讯的最新收购举动可能意味着，该公司正积极向西方市场迈进，其最终目的是想将这些海外资产更密切地与母公司结合起来，创造一个全球性的在线社区专业网络。

一句话：电器零售商国美和当当网结盟可能掀开一波类似交易，既有助於降低成本，也有利於为过热的电子商务行业降温。

**阳光油砂上市首日表现差强人意**

在什麽情况下，新股上市首日下跌3%算是好消息呢？答案是：当新股上市时，正值中国背景企业海外上市面临2008年全球金融危机以来最差环境的时候。

有中资背景的加拿大能源公司阳光油砂(2012.HK)上市首日下跌3%，媒体对其评价为"疲弱"，我对此不敢苟同。我这麽说，是因为过去几个月，多数在海外上市的中资股刚挂牌时表现比这要差得多。在美国上市的中国企业去年曝出一系列会计丑闻，导致了信任危机。

这场信任危机影响到投资者信心，许多企业去年秋季不得不推迟了在美国和香港的上市计划。少数几个坚持上市的公司，譬如在线视频提供商土豆网TUDO.O去年8月上市首日大跌近12%，此後新股上市难见踪影。

在这种背景下，上市首日下跌3%就算不错的了，更何况大盘恒生指数也下跌了近1.5%。我没有仔细看阳光油砂的财务数据，不过油砂行业风险相对较高，因此较长期表现存在不确定性，特别是万一明年油价跌破每桶80美元。这样的现实情况，加之投资者整体对中国背景个股看法谨慎，因此阳光油砂招股价接近指导价区间低端，这确实不是个令人振奋的信号。

但必须考虑到大环境，阳光油砂能成功上市，首日表现也与大盘差不多，这就算是个良好的开始了，或许表明信任危机已经触底，投资者信心开始改善。

未来数周预计将有盛大文学、唯品会以及神州租车在美国上市，这将是更重大的考验，尤其是其中两家互联网企业，因为他们都在亏钱。不过，只要这三家企业中有两家成功上市，且上市首日股价持平或者温和下跌，都将意味着去年起的信任危机已经触底。

一句话：阳光油砂是今年首个成功在境外上市的中国背景个股，尽管定价和上市首日表现欠佳，意味着投资者对中国背景个股的信心在回归。（完）

--编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳

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