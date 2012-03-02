《外汇动态》日圆全线续跌,进口商卖盘触发停止单

0451GMT---交易商表示,日圆全线续跌,因日本进口商增加美元/日圆买盘.
在触发81.40日圆处止损单後,银行间人士寻求触发81.66日圆上方停止单也提振美元/日圆.
他们表示,位於81.65日圆附近的获利了结等卖盘使得美元/日圆缓慢而非迅速上扬.
美元/日圆JPY=现涨0.5%至81.48日圆,欧元/日圆EURJPY=R上涨0.4%至108.34日圆.同时澳元/日圆AUDJPY=R上涨0.3%至87.92日圆,未能突破88.00日圆处的强劲期权障碍.(完)
--编译 许娜;审校 戴素萍
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