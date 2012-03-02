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货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 14:36 BJT

〔日本金融〕日本政府退休金投资基金10-12月实现获利76亿美元

路透东京3月2日电---日本政府退休金投资基金(GPIF)周五表示:

* 回报率在10-12月跳增至0.58%,前季为负3.32%

* 实现6,187亿日圆获利,主要因为对海外股票的投资回报甚佳

* 截至12月底的资产总额微降至108.1万亿日圆(1.33万亿美元)

* 可能需要更多时间来实施投资新兴股市的计划.(完)

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