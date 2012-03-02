〔日本金融〕日本政府退休金投资基金10-12月实现获利76亿美元

标题新闻：英国1月汽车产量同比增7.5%至2008年来最高，外需强劲弥补内需下降影响--行业数据
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路透东京3月2日电---日本政府退休金投资基金(GPIF)周五表示:
* 回报率在10-12月跳增至0.58%,前季为负3.32%
* 实现6,187亿日圆获利,主要因为对海外股票的投资回报甚佳
* 截至12月底的资产总额微降至108.1万亿日圆(1.33万亿美元)
* 可能需要更多时间来实施投资新兴股市的计划.(完)
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路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周三表示，他尚未与美国新政府讨论贸易问题，但有信心WTO能应付美国任何贸易新政策。
路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35