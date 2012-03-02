〔中国票据市场〕转贴利率持续下滑,央票重启与否成为关注焦点

路透上海3月2日电---中国票据市场转贴利率周五续跌.部分主力机构低利率收票的动作仍在持续,引领报价再度下行.业内人士预计,下周跌势可能延续,而央票重启与否则成为投资者关注的焦点.

上海一银行交易员"强烈看跌"下跌走势.但他提示,市场存在一个反向作用即央票重启.今年以来从未露面的央票若重启,令四大行资金链收紧并取消低利率收票行为,将限制报价跌幅,甚至不排除反弹的可能性.

"它(大行)的价格很可能是市场的一个鼎,它压在这里,照单通吃的话,其他机构会选择更低的价格."他称.

他并指出,银行贷款投放与目标设定相去甚远,是其大举买进票据的主要推手.这亦与企业信贷需求疲弱,新增贷款规模小高度吻合.因年初信贷结构规模大,期限长,而中小企业对贷款的需求规模小,期限短,信贷供需间的结构性偏差是制约信贷投放的重要原因.

证券时报称,截至2月28日,工行(601398.SS)(1398.HK)等四大银行新增人民币贷款约1,800亿元人民币.预计2月份的新增贷款量约在5,000亿元左右.[ID:nCN1419892]

央行公开市场本周净回笼280亿元.业内人士表示,考虑到3月到期量大增,央票恢复发行或渐行渐近.[CN/MMTCN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 7.0834/6.6367 7.3382/6.8638 8.4316/7.7389

上日 7.1794/6.7267 7.5110/7.0147 8.4316/7.7738

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变动 -9.6bp/-9.0bp -17.28bp/-15.09bp 0bp/-3.49bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持续下滑**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.7290%,较上日的5.7665%持续下滑.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3628/3.2990 3.3850/3.3320

上日 3.3648/3.3010 3.3830/3.3280

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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