《外汇动态》泰国洪灾保险理赔资金流动已经完成近半

0703 GMT---渣打银行称,对泰国洪灾保险理赔规模的普遍预估介於100-120亿美元.其中约一半已汇入泰国,其余将在6月前或第三季付完.
渣打的报告称,日本保险商的理赔敞口估计为30-40亿美元,其中约60-80%已支付,其余预计3月底前支付.
但非日本保险商应承担的80-90亿美元理赔金中,一些泰国保险公司从境外再保险商收到的理赔甚至还没达到一半.
鉴於资金流动与增长复苏,渣打调高泰铢汇价预估,美元兑泰铢汇率预估作如下调整:第一季末汇率预测从31.25降至30.60,第二季末从31.75降至31.25,第三季末从31.50降至30.75,第四季末从30.50降至30.00.
保险资金流入泰铢,扶助泰铢2月表现超越不含日圆在内的其他亚币,不过投资者已回补美元空头仓位,因其在30.20拥有强力支撑,此为去年7月-今年1月涨势的76.4%费波纳奇回档位.但上档料将限於30.67,此处是200日移动均线与前一主要低点所在.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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