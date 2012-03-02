〔中国债市〕2月新债供给大增推升机构债券托管量,银行配置积极(更新版)

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* 中债登2月末债券托管量增幅明显,因新债供给大增

* 分机构看银行配置最积极

* 基金、保险等增持力度偏小,股市走好或分流资金

路透上海3月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司的最新数据显示,2月末债券托管量增幅明显,扭转了1月的下滑态势,在年初的淡季过後,新债供给逐步恢复,加之到期兑付量下滑,均明显推升债券托管量.

分机构看,银行当月债券配置最为积极,其托管增量占总增量的比例逾95%,在信贷投放力度偏弱的局面下,增配债券成为银行不多的选项之一.

中债登统计数据显示,2012年2月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.75万亿(兆)元人民币(不含短期融资券和超短融),当月大增3,501亿元.2月末基金公司债券托管量为1.65万亿元人民币,当月略增25亿元.

"2月新债发行量上来了,国债、金融债都进入正常发行节奏,银行投资户都配一些,"北京一券商分析师称.

而综合基金、保险机构以及券商当月的托管情况看,整体为小幅减持,显示股市的持续回暖,或令部分跨市场投资的机构资金转而流向股市.

2月末保险机构债券托管量为2.07万亿元人民币,当月增42亿元,而同期券商债券托管量减少150亿元,至1,755亿元.

数据显示,2月发行债券4,199亿元(不含短期融资券和超短融),当月末债券托管量为21.64万亿元,较上月增加3,642亿元.

路透统计显示,2月份,债券净发行量(新债发行量与债券到期量的差额)为3,544亿元,而上月为-604亿元.

以下为2月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2012年2月末 当月增减

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商业银行 147,487 +3,501

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基金公司 16,467 +25

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保险机构 20,696 +42

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证券公司 1,755 -150

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以下为2月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2012年2月末 当年增减 当月增减

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政府债券 73,960 +121 +838

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央行票据 21,060 -230 -120

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政策性金融债 66,828 +2,050 +2,000

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政府支持机构债 1,090 -- --

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政府支持债券 1,000 -- --

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商业银行债 9,868 +625 +600

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非银行金融机构债 542 -- --

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企业债券 17,515 +716 +347

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短期融资券 4,302 -722 -300

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中期票据 19,971 +229 +265

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集合票据 104.74 +11.1 +12.5

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资产支持证券 86 -9 --

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外国债券 40 -- --

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合计 216,366 +2,790 +3,642

以下为2月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2012年2月 2011年全年

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债券发行量

其中:本币债 4,199 69,625

美元债 -- --

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现券交割量

(银行间) 50,680 677,586

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回购交割量 105,860 1,121,477

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债券兑付量 655 57,600

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.

目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)