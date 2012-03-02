〔欧洲汇市〕美元/日圆升至九个月高点,因有报导称日本出口商抛出日圆

标题新闻：英国1月汽车产量同比增7.5%至2008年来最高，外需强劲弥补内需下降影响--行业数据
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路透伦敦3月2日电---美元兑日圆JPY=周五涨至九个月高点,因有报导称日本进口商抛出日圆.此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克未暗示会推出更多宽松举措,推升美国公债收益率,亦提振美元.
美元兑日圆在EBS电子平台上涨0.7%,报81.718日圆,为去年5月底以来最高.美元的下一道阻力位料在100周移动均线切入位82.20日圆附近.(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
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路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周三表示，他尚未与美国新政府讨论贸易问题，但有信心WTO能应付美国任何贸易新政策。
路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35