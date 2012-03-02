版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 16:14 BJT

〔欧洲汇市〕美元/日圆升至九个月高点,因有报导称日本出口商抛出日圆

路透伦敦3月2日电---美元兑日圆JPY=周五涨至九个月高点,因有报导称日本进口商抛出日圆.此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克未暗示会推出更多宽松举措,推升美国公债收益率,亦提振美元.

美元兑日圆在EBS电子平台上涨0.7%,报81.718日圆,为去年5月底以来最高.美元的下一道阻力位料在100周移动均线切入位82.20日圆附近.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐