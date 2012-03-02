《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元:周三发生关键的日内扭转後,欧元未来几天走势仍料疲弱.2月21日高点1.3293已经触及,现应关注去年12月底高位1.3199、上升通道支撑1.3141、55日移动均线切入位1.3070.阻力位仍在周三低点1.3389、50%回档位1.3436、2月高位1.3487.交投于这些水准下方之际,欧元前景仍旧偏空.在这上方阻力位是去年12月高点1.3550,以及去年10月-今年1月跌势的61.8%费波纳奇回档位1.3628.

英镑/美元:心理关口1.6000区域将继续限制本周上档走势,只要情况继续如此,重新跌破1.5897的200日移动均线水准就有可能.如若跌破,则或再探2月28日低点1.5802.若失守此处,则将下看两个月支撑线1.5737.只有跌破1.5650/43的支撑,才能确认中期转跌走势.1月末与2月低点即在此处创下.1.6000上方阻力仍在1.6092/1.6129.这些包含了11月中旬高点与去年8月-今年1月跌势的61.8%回档位.其後的阻力位在10月高位1.6167.(完)