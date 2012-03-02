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货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 16:35 BJT

〔国际油市〕布兰特原油继续修正走势,因围绕沙特供给中断的忧虑退却

路透伦敦3月2日电---布兰特原油期货LCOc1周五继续修正,下跌1美元至每桶125.20美元.昨日曾大涨5%至11个月高位,当时因有未经证实的报导称沙特阿拉伯供给或中断.

布兰特原油期货稍早曾触及125.11美元的盘中低点.美国原油期货CLc1亦下跌0.51美元至每桶108.33美元.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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