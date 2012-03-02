〔中国债市〕人民币利率互换维持盘整,机构期待"两会"带来政策新动向

路透上海3月2日电---中国人民币利率互换(IRS)周五维持盘整.货币市场利率止跌走稳,再加上政策面淡静,IRS缺乏交投热点令走势平淡,延续近期震荡的走势.

交易员并表示,机构正关注即将召开的"两会",期望能够带来政策新的动向,届时IRS可能会因政策预期的变化而呈现宽幅震荡走势.

"上午(IRS)稍微涨了一点,下午又回来了,"上海一券商交易员表示,"近期主要关注两会,如果有新的调控动向,可能会影响到市场."

该交易员进一步指出,机构正关注即将召开的两会,届时一些官员的言论,以及政府工作报告等内容,可能会影响到市场对未来利率走势的预期,从而造成IRS市场的波动.

中国"两会(政协和人大)"分别将於3月3日(周六)和5日(下周一)开幕,会议期间,将对关系国计民生的重要议题进行讨论.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.3920/3.4940 3.2625/3.3508 3.2700/3.3600 3.3983/3.4933 3.3380/3.6360

周四 3.4000/3.5000 3.2510/3.3480 3.2540/3.3500 3.3740/3.4720 3.3200/3.6425

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变动 -0.0080/-0.0060 +0.0115/+0.0028 +0.0160/+0.0100 +0.0243/+0.0213 +0.0180/-0.0065

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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