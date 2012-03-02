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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 16:30 BJT

《外汇动态》公司股息相关买盘令澳元多头获更多看涨理由

0744GMT---市场广泛传言有与股息发放相关的澳元需求AUD=D4.交易员暗示一家公司或买入最多20亿澳元,时点可能是1000GMT或1600GMT定盘.当地银行暗示,大部分买盘已经完成.

不论事实为何,看多澳元并正在寻求推高澳元的理由的投机客,还是找到了利好题材.

欧洲央行(ECB)的长期再融资操作(LTRO)仍刺激着欧元利差交易复燃的预期,在此情况下欧元/澳元EURAUD=R或许会成为大量投机性澳元需求的渠道.

欧元/澳元已跌破21日均线切入位1.2339.支撑位在2月17日高位1.2305.阻力位在日线一目均衡云区底部1.2450.空头目标位在年内低点1.2125.(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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