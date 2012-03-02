〔中国债市〕交易所中低评级信用债随资金面缓和小幅回暖,短期或盘整

路透上海3月2日电---中国证券交易所债市中低评级信用产品价格随紧张资金面缓和而小幅上涨,高评级债则多表现平平.交易员称,从长期看,证监会扶持公司债等政策将利好证交所债市,但因目前机构对经济形势走势判断不一,短期内整体料以盘整为主.
北京一券商交易员称,受流动性压力缓和支撑,证交所债市本周表现稍有起色,"特别中低评级(债).主要是AA的,需求比较好."
在央行年内首次下调存款准备金率生效後,本周银行间市场资金面明显缓和.以七天期品种为例,加权平均价格已从上周末的约4.5%,跌逾100基点(bp)至目前的3.30%左右.
对未来走势,上海一券商交易员指出,因目前中国经济形势形势尚不明朗,因此证交所信用债可能在观望中盘整.
交易员并称,包括商讨减免利息税等在内,证监会近期持续推进公司债发展的措施长期利好证交所债市,但因落实尚需时日,对短期走势支撑有限.
主体评级为A+的09六城投债CN122984=SS周五收报99.75元人民币,较上周小涨.
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
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上证企业债指数.SSECBI 149.5635 +0.1785 149.6109 149.3385
上证公司债指数.SSEEBI 132.6305 +0.1358 132.6940 132.4120
上证分离债指数.SSEDCBI 132.5513 -0.1352 132.7146 132.3864
上证国债指数.SSEBI 132.0657 +0.0521 132.0657 132.0307
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深证企债指数.SZCBI 125.0100 +0.0620 125.0870 124.8770
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--发稿 李宏薇/冉莹; 审校 张喜良