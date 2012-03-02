〔中国债市〕交易所中低评级信用债随资金面缓和小幅回暖,短期或盘整

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月23日

路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35