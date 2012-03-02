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货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 17:06 BJT

〔欧元债市〕意大利公债收益率走升,因出现获利了结

路透伦敦3月2日电---欧洲央行本周再次大规模向金融体系中注资以支持银行业,带动意大利公债价格上涨.随後投资者了结获利:

* 意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率升回5%上方,日内上涨6.6个基点

* 意大利两年期公债IT2YT=TWEB收益率涨11个基点,至1.91%.(完)

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