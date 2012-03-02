〔表格〕LME金属库存最新变化--3月2日

标题新闻：英国1月汽车产量同比增7.5%至2008年来最高，外需强劲弥补内需下降影响--行业数据
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路透伦敦3月2日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 289,000 -3,250
锡 11,035 +420
铅 366,675 -3,275
锌 867,425 持平
铝 5,101,150 -1,850
镍 98,622 -408
铝合金 137,940 -20
NASAAC 157,100 持平
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周三表示，他尚未与美国新政府讨论贸易问题，但有信心WTO能应付美国任何贸易新政策。
路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35