一周综述：两会在即,“稳”字为重

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

一年一届的两会召开在即，在两会前，本周A股市场终於迎来市场“热盼”的调整，本周三沪综指23点的下跌，令市场忧虑稍有缓解，但是周五在地产股上攻的带动下，大盘再度上演逼空行情。

从周K线看，沪综指连续七周收出阳线，强势特征较为明显。尽管从技术面看，连续的上涨，导致大盘短线回调压力陡增，但是似乎多方并不为所动，短暂的调整并没有阻止指数上行的脚步。

该调不调，表面看多方占有优势，但是从本周股指运行走势看，多空双方分歧明显加剧，这导致指数震荡幅度有所加大，短线休整後重拾升势，还是延续逼空行情，成为当前市场分歧所在。

笔者认为，鉴於经济面、政策面以及外部环境的不确定性，在此背景下，相比于本轮反弹初期，现阶段，A股的投资环境已经发生了些许变化。历年3月都是我国召开“两会”的时期，这个阶段股市的表现更多的要受到政策预期的影响。

本周消息面利好、利好因素交织，一方面，受上海重申严格执行住房限售政策消息影响，近期持续升温的地产政策微调的预期受到冲击； 2月新增贷款或低於7000亿，一季度信贷目标或落空。

另一方面，周四公布的中国宏观经济先行指标--2月官方PMI升至51.0。优於1月的50.5.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方。春节後企业集中开工等因素，推动中国2月官方制造业PMI连续第三个月回升，并触及五个月高位，惟增幅较往年平缓。预计未来经济增长将继续回调，但幅度趋於缩小。

就目前的市场环境而言，资金和政策似乎都遇到了瓶颈，这个时候投资者就更应该警惕指数和个股的短期杀伤力。

能够吸引资金进入市场的因素在於对未来的良好预期，此前由於政策放松预期不断得到强化的刺激，加上管理层呵护股市意图明显，市场信心渐趋回暖，但是经过一段时间的消化後，特别是近期，市场良好预期已经有所动摇。

不过，本周末两会召开，从历史市场表现看，“两会”前後以及“两会”期间市场上涨概率较大，尤其是与“两会”议题相关的板块常有超额收益机会。