〔中国债市〕现券收益率中长端小幅走升,下周关注两会动向和宏观数据

路透上海3月2日电---中国银行间债市周五利率产品收益率中长端小幅走升,因数据显示经济趋稳的信号.相反,中低评级的信用债因为是市场风险偏好的好转而受到欢迎.

交易员指出,短期内债市表现,将跟随"两会"所传达出的政策面动向和即将公布的2月份贷款和通胀数据.

上海一位券商交易员说,"中国经济"'软着陆'的概率增加,但这个观点还需要更多数据的支撑."

他表示,仅从一两个月的经济数据中,很难找出趋势性的东西,而且其中还伴随着春节因素的扰动.

受春节後企业集中开工等因素推动,中国2月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均连续第三个月回暖,官方数据触及五个月高点51.0,汇丰指数则达到四个月高位49.6.彰显工业领域动力正逐步强化,经济趋稳信号明显.[CN-PMI|ECI-CLN]

不过也有交易员表示,下周将要公布的通胀和信贷数据都可能利好债市,加之公开市场到期量的回升,市场资金面也可能进一步好转.因此现券收益率并不会出现持续的上涨,在经济基本面明朗之前,仍会保持震荡整理走势.

证券时报称,截至2月28日,工行(601398.SS)(1398.HK)等四大银行新增人民币贷款约1,800亿元人民币.预计2月份的新增贷款量约在5,000亿元左右.[ID:nCN1419892]

根据路透计算,下周央行公开市场央票和正回购到期量为630亿元,是今年春节以来最多的一周.

剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.58%/3.51%,上日尾盘为3.56%/3.52%.

中国"两会(政协和人大)"分别将於3月3日(周六)和5日(下周一)开幕,会议期间,将对关系国计民生的重要议题进行讨论.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5449 3.2776

上日 2.5195 3.2816

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4990/3.4381

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9470/2.9070

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6763/3.6143 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 周晓峰; 审校 黄凯

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