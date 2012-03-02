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货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 21:41 BJT

〔表格〕加拿大第四季实质GDP环比年率增长1.8%,2011年全年成长2.5%

路透3月2日电---加拿大统计局周五公布,该国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率放缓至增长1.8%,第三季上修为成长4.2%,因政府撤出刺激性措施以及一系列积极的暂时性因素趋弱.

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