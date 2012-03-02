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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 17:31 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高,连续第三周录得涨幅

路透东京3月2日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五小幅上涨,连续第三周录得涨幅,因油价和股市上涨,且美国汽车销量强劲激起对全球需求的乐观情绪.

但对胶价上涨过快的谨慎情绪,令投资者不愿在2月27日所创五个月高位每公斤344.4日圆上方进一步买入.

TOCOM指标8月期胶<0#2JRU:>收高2.7日圆,或0.8%,报341.9日圆.本周累积上涨0.5%.

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