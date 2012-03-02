版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 2日 星期五 17:36 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走坚,兑美元从高位拉回

路透伦敦3月2日电---周五英镑兑全线疲弱的欧元小幅走高,因投资者削减对英国进一步量化宽松的押注,不过英镑兑美元遭遇一些获利卖盘,脱离近期峰值.

欧元兑美元EUR=小跌,从三个月高点回落,此前欧洲央行(ECB)向银行体系再度挹注流动性,另外对希腊撙节与债务重组计划的担忧依然未消.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐