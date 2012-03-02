〔中国央行〕具有进出口资格企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务

中国汇市：人民币早盘冲高回落，客盘略偏购汇但区间运行已成共识
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。
路透北京3月2日电---中国央行等六部门周五发文称,所有具有进出口经营资格的企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务,以扩大人民币跨境使用的要求,适应市场需求,进一步促进贸易自由化和便利化.
此前,仅有列入试点名单的企业可参与出口货物贸易人民币结算.
"至此,我国从事进出口货物贸易、服务贸易、其他经常项目的企业均可选择以人民币进行计价、结算和收付,"央行网站的新闻稿称.
中国於2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点.(完)
欲了解更多详情,请点选中国央行网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。
路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透上海2月22日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8858元附近，较上日贬值约68点。