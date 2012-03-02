〔中国央行〕具有进出口资格企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务

中国汇市：人民币早盘冲高回落，客盘略偏购汇但区间运行已成共识

路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。