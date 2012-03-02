版本:
中国
中国汇市 | 2012年 3月 2日 星期五 17:48 BJT

〔中国央行〕具有进出口资格企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务

路透北京3月2日电---中国央行等六部门周五发文称,所有具有进出口经营资格的企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务,以扩大人民币跨境使用的要求,适应市场需求,进一步促进贸易自由化和便利化.

此前,仅有列入试点名单的企业可参与出口货物贸易人民币结算.

"至此,我国从事进出口货物贸易、服务贸易、其他经常项目的企业均可选择以人民币进行计价、结算和收付,"央行网站的新闻稿称.

中国於2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点.(完)

欲了解更多详情,请点选中国央行网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐