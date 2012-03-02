《中国企业债发行日程表》--3月2日

中国基金：公募基金规模1月底失守九万亿元，主要源于货基规模缩水
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *鞍山城投 20 7 8.25% AA 3/5-3/7 国泰君安 (从第3年起分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 漳州路桥 11 7 8.20% AA 3/1-3/5 中信建投 经营公司 (第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 葫芦岛市 20 7 8.47% AA 3/1-3/5 齐鲁证券 投资集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券 (并从第5年起,分比例偿还债券本金) ===================================================================================== 镇江新区 16 7 8.16% AA 3/1-3/6 宏源证券 经济开发总公司 (从第3年起,分别偿还20%的债券本金) 国开证券 ===================================================================================== 鄂尔多斯东胜 20 6 8.40% AA 2/29-3/6 国信证券 城投集团 (存续期内第3、4、5、6年末分别偿还本金的25%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --发稿 周晓峰; 审校 冉莹/张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
路透上海2月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8721元附近，较上日升值约109点。
路透北京2月23日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI