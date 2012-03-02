《中国企业债发行日程表》--3月2日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *鞍山城投 20 7 8.25% AA 3/5-3/7 国泰君安 (从第3年起分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 漳州路桥 11 7 8.20% AA 3/1-3/5 中信建投 经营公司 (第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 葫芦岛市 20 7 8.47% AA 3/1-3/5 齐鲁证券 投资集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券 (并从第5年起,分比例偿还债券本金) ===================================================================================== 镇江新区 16 7 8.16% AA 3/1-3/6 宏源证券 经济开发总公司 (从第3年起,分别偿还20%的债券本金) 国开证券 ===================================================================================== 鄂尔多斯东胜 20 6 8.40% AA 2/29-3/6 国信证券 城投集团 (存续期内第3、4、5、6年末分别偿还本金的25%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --发稿 周晓峰; 审校 冉莹/张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》