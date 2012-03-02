《中国市场主要利率水平一周回顾》--3月2日

路透上海3月2日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%): 证交所 银行间 *公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业 七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND= ------------------------------------------------------------------------------------------ 本周五 3.3250 3.2776 - 3.4686 7.0834 2.5292 较上周五 -0.7050 -1.2034 0.0000 +0.0032 -0.2630 -2.1141 本周高 3.8600 3.6640 - 3.4713 7.2850 3.0131 本周低 3.2050 3.2776 - 3.4623 7.0834 2.5067 ------------------------------------------------------------------------------------------ *本周中国人民银行重启28天和91天期正回购操作,净回笼280亿元人民币.[ID:nCN1420100] --中国主要官方利率指标: 一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金 基准利率 基准利率 利率 利率 ---------------------------------------------------- 3.50% 6.56% 1.62% 0.72% 注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价 2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值 3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价 4.Shibor报价於2007年1月4日起正式发布.(完) --整理 周晓峰; 审校 冉莹/张喜良