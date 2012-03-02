〔路透调查〕台湾2月出口料反弹,通胀可能降温

* 公布项目:台湾2月贸易数据与消费者物价指数(CPI)

* 公布时间:CPI为3月5日(周一)当地时间下午四点(0800GMT)

贸易数据为3月7日(周三)当地时间下午四点(0800GMT)

* 路透预估如下:

贸易数据(较上年同期变动百分比,贸易收支单位为10亿美元):

预估中值 预估区间 12月 11月 受访家数

出口 +7.90 +1.76至+18.90 -16.80 +0.60 12

进口 +6.13 +0.87至+13.10 -11.90 -2.70 12

贸易收支 +1.375 +0.80至+2.90 +0.42 +2.32 12

CPI(较上年同期变动百分比)

预估中值 预估区间 12月 11月 受访家数

+1.25 +0.57至+2.00 +2.37 +2.01 12

观察重点:

随着春节影响淡化,台湾出口料已於2月反弹.其他近期指标已显示经济逐步回暖,目前全球经济前景略有改善,但能否持续仍是疑问.

台湾出口在1月遭遇两年多来首降,因所有主要市场的需求均大减,电子与通讯设备需求下滑.这次出口下降在分析师预期之内,同时也是受到了农历春节假期影响.

出口在台湾国内生产总值(GDP)中占到74%的比重,使得台湾经济对外部需求变动尤其敏感.

需求领先指标--台湾外销订单在1月实现按月增长,让人看到亚洲出口最糟景况或已结束的曙光.台湾经济部称,2月外销订单年变动率有机会增加二成.

汇丰/Markit台湾2月制造业PMI为52.7,为去年5月以来首见回温,新订单及生产均见成长.[ID:nCT0437674]1月工业生产亦较上月扩张.

韩国2月出口成长快於预期,但还不足以纾缓全球需求放缓的疑虑.

台湾通膨料自1月及12月偏高水准回落,当时受到年节因素影响而上涨,同时恶劣天候也不利作物收成.

政府已经调高今年的通膨率预估,由原先的上涨1.14%上修为升1.29%.油价及世界各地面临恶劣天候冲击原物料价格的不确定性亦料将带来物价压力.

尽管与区域邻国相较台湾的通胀问题相对温和,但仍是一敏感议题,且当局也加以密切注意.

台湾央行料将於3月底的政策会议上维持指标利率於1.875%.部分分析师预期可能会降息以提振经济,但央行严控物价的警戒心态料使其按兵不动.台湾央行12月维持利率不变,称因有物价压力.(完)