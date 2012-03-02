《企业看点》--3月2日财务活动报导摘要

路透班加罗尔3月2日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要.

* 美国星巴克(Starbucks)(SBUX.O)执行长对一家德国报纸称,计划增强其在欧洲的市场地位,并在即溶咖啡市场领域从瑞士雀巢(Nestle)NESN.VX手中争夺市场份额.[ID:nL5E8E20A7]

* 日本经济新闻周四报导,日产汽车(7201.T)正开足马力进军高速成长国家,并计划2014年在新兴市场重新推出以旧品牌达特桑(Datsun)为名的低价汽车.[ID:nCN1422974]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)