(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持续偏软,提存期底银行间普遍多钱

* 银行间普遍多钱,但央行冲销力道未随之加大

* 短率持续偏软

* 短票发行量增但仍显供不应求

记者 张雅菁

路透台北3月2日电---台湾银行间短期利率周五持续偏软.明日为提存期最后一天,在准备金已大致备妥后,银行间普遍多钱,但央行收受存单及隔夜资金并没有加大手笔,让利率有松动的空间.

资金调度人士表示,本周三和周四,央行存单都是减发,长天期少发已见怪不怪,但申报短天期也不见得都核准;此外,委托大型银行代收隔夜资金的额度也不高,一早额满后,午后没有再开窗口,银行间拆借利率继昨日走软后,今天区间高档持续下测.

"银行普遍多钱,明天就看央行的态度怎么样,"一大型银行人士称.

拆款中心的报价显示,一周的拆款利率高位0.72%,较上日0.73%下跌了1基点.而隔夜拆款的高位则由上日的0.72%,下移至0.70%.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.399%,上日为0.400%;区间在0.299-0.700%,上日在0.299-0.720%.

2-7天拆款利率在0.378-0.72%,上日在0.392-0.73%.

台湾央行官员午后表示,将在3月22日召开今年第一季的全体理监事会议,以决定利率水准.央行去年第四季时将重贴现率连续二季维持在1.875%不变.目前各方多认为央行今年仍将继续维持此利率水准,以免伤害经济复苏的力道.

台湾金融市场周六(3日)因先前调整放假而将补上班一日,当日亦为本提存期最后一个营业日.

**短票买气热**

短票方面,票券商指出,今日逢周五发票量增加,不过次级买气热络,有些银行前一天就来预框,因此还是显得供不应求,利率徘徊低档;至于明日补上日班日,发票量料清淡,银行间想买票消积数恐怕也"无票可框",不过票券商也无意再过度压低利率.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.85%,同上日.二至三周的短票亦有部份成交在0.84%.

央行今日共发行3,634.7亿台币存单,相较存单到期金额3,603.8亿,存单发行余额增加30.9亿.[TW/MMTCN]周六存单到期金额为2,044亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为负164亿台币,累计超额准备为2,522亿台币,加计前期1%的超额准备为3,742亿台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率不变,月初投信资金逐渐回流,寿险资金供应尚称平稳,交易商以到期续做为主,要找新钱也不难.

周六(3日)台湾金融市场因应调整休假将补行交易,资金调度人士表示,明日虽为提存期底最后一天,但银行多已提前调整积数,而且交易商到期落单量少,预料市场交易清淡.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.(完)