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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 18:39 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油下滑,豆油紧俏与原油大涨引发的涨势暂歇

路透新加坡3月2日电---马来西亚毛棕榈油期货周五下跌,因交易员进行获利了结.此前油价飙升与南美豆油供应趋紧前景,共同推高了棕榈油价格.

马来西亚棕榈油2月已涨超过6%,本月遭遇压力,因印尼为其棕榈油提供更多价格折扣,促使市场担心订单会向该国偏移.

船货调查机构数据显示,马来西亚2月棕榈油出口较前月减少10.5%,即便中国与印度需求稳健.

"总的说来,需求比较强劲,由於南美遭遇乾旱,人们购买的棕榈油会多过豆油,但印尼方面的原因可能导致马来西亚无法抓住这波需求."吉隆坡一家外资商品经纪公司的交易员说.

指标5月棕榈油期货FCPOc3收低0.8%,报每吨3,259马币.成交量为16,601口,低於通常25,000口的水平.

路透技术分析师王涛称,技术分析显示棕榈油将跌到每吨3,342马币.(完)

--编译 隋芬 审校 王洋

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