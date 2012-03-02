〔东南亚股市〕在能源股提振下大多温和上涨,泰国股市升至近16年最高

路透曼谷3月2日电---东南亚股市周五大多温和上涨,因油价上涨提振能源和资源相关股票,外资买盘帮助推高泰国股市至近16年来最高.

今年外资加速流入泰国股市,因寄望此前受洪水侵袭的经济复苏,且美国经济数据好转提振投资者对风险资产的胃纳.

"对於泰国而言,从长期走势看,仍低於纪录高位,而其他市场已上涨,"曼谷券商Asia Plus Securities的国际股票主管Andrew Yates表示.