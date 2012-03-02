版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 19:01 BJT

〔俄罗斯经济〕2012年经济增长或低於预期--RIA援引经济部副部长

路透莫斯科3月2日电---俄罗斯RIA新闻社周五援引该国经济部副部长Andrei Klepach的话称,今年该国经济增速或低於3.7%的官方预测.

2011年俄罗斯经济增速为4.3%.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐