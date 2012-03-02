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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 18:57 BJT

〔亚洲橡胶〕3月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月2日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 3月 324.5 31 324.0 10

* 4月 325.4 31 325.2 23

* 5月 330.4 84 329.7 20

* 6月 335.4 185 335.0 144

* 7月 338.9 1259 338.3 81

* 8月 341.9 3512 341.3 406

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋; 审校 丁琦

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