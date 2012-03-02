欧洲已公布经济指标--2012/3/2

中国基金：公募基金规模1月底失守九万亿元，主要源于货基规模缩水
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第四季 -0.2-@-r +0.5-@-r +0.7-@-r
德国 第四季 -0.2-@-f +0.6-@-r +1.5-@-f
法国 第四季 +0.2-p +0.3-f --
意大利 第三季 -0.2 +0.3 +0.2
消费者物价指数(CPI):
英国 1月 -0.5 +0.4 +3.6
德国 2月 +0.7-p -0.4-f +2.3-p
法国(HICP) 1月 -0.4 +0.4 +2.6
意大利(HICP) 2月 +0.2-p -1.8-f +3.4-p
生产者物价指数(PPI):
英国 1月 +0.5 -0.2 +4.1
德国 1月 +0.6 -0.4 +3.4
法国 1月 +0.6 -0.1 +4.2
意大利 12月 +0.1 +0.3 +3.8
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 12月 5.0-@ 5.0-@
德国 2月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 1月 9.2-@ 8.9-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 王洋
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