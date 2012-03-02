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货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 19:33 BJT

〔欧洲政经〕欧元集团财长将在3月重估ESM/EFSF的总规模--范龙佩

路透布鲁塞尔3月2日电---欧洲理事会主席范龙佩称,欧元集团财长将在3月重估欧洲稳定机制(ESM)/欧洲金融稳定机构(EFSF)的总规模.(完)

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