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货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 20:05 BJT

〔欧洲政经〕德国总理梅克尔称欧洲央行近期的流动性扶助措施不会重复

路透布鲁塞尔3月3日电---德国总理梅克尔称,必须避免产生新泡沫,欧洲央行近期的流动性扶助措施不会重复.(完)

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