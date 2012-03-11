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亚洲 | 2012年 3月 11日 星期日 09:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月9日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 77.40 +2.75 +3.68 6699658

搜狐 (SOHU.O) 49.30 +0.35 +0.71 950979

网易 (NTES.O) 54.29 +2.09 +4.00 781771

百度 (BIDU.O) 138.53 +1.34 +0.98 4212605

亚信科技 ASIA.O 13.28 +0.01 +0.08 249078

侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.02 +2.70 58283

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.60 -0.01 -0.07 904835

联电 (UMC.N) 2.64 +0.05 +1.93 364535

日月光 (ASX.N) 4.91 +0.04 +0.82 425657

矽品精密 (SPIL.O) 5.73 +0.03 +0.53 635429

和信超媒体 (GIGM.O) 1.37 +0.01 +0.74 58740

友达 (AUO.N) 5.42 +0.14 +2.65 369125

中华电信 (CHT.N) 30.76 -0.02 -0.06 166344

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.51 +0.08 +0.17 637008

香港

中国移动 (CHL.N) 55.35 +2.76 +5.25 541185

中国联通 (CHU.N) 18.34 -0.13 -0.70 220294

中国电信 (CHA.N) 58.14 -1.33 -2.24 33055

中芯国际 (SMI.N) 2.61 -0.03 -1.14 96260

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.97 +0.03 +0.76 869

(完)

--整理 白云

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