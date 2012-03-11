《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月9日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 77.40 +2.75 +3.68 6699658
搜狐 (SOHU.O) 49.30 +0.35 +0.71 950979
网易 (NTES.O) 54.29 +2.09 +4.00 781771
百度 (BIDU.O) 138.53 +1.34 +0.98 4212605
亚信科技 ASIA.O 13.28 +0.01 +0.08 249078
侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.02 +2.70 58283
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.60 -0.01 -0.07 904835
联电 (UMC.N) 2.64 +0.05 +1.93 364535
日月光 (ASX.N) 4.91 +0.04 +0.82 425657
矽品精密 (SPIL.O) 5.73 +0.03 +0.53 635429
和信超媒体 (GIGM.O) 1.37 +0.01 +0.74 58740
友达 (AUO.N) 5.42 +0.14 +2.65 369125
中华电信 (CHT.N) 30.76 -0.02 -0.06 166344
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.51 +0.08 +0.17 637008
香港
中国移动 (CHL.N) 55.35 +2.76 +5.25 541185
中国联通 (CHU.N) 18.34 -0.13 -0.70 220294
中国电信 (CHA.N) 58.14 -1.33 -2.24 33055
中芯国际 (SMI.N) 2.61 -0.03 -1.14 96260
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.97 +0.03 +0.76 869
(完)
--整理 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)