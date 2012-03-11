〔纽约汇市〕美元因强健美国非农就业数据大涨,兑日圆有望连涨第五周(更新版)

印度黄金：2月进口骤增逾82%，受益于累积需求释放及零售需求--GFMS
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
(新增文末收盘表格)
* 美国非农就业数据显示,经济复苏更为普遍
* 欧元疲弱,因经济情况不佳盖过希腊债务互换协议达成的影响
* 美元兑日圆有望实现连续第五周上涨
* 欧元区债务危机犹存,将给欧元带来压力
路透纽约3月9日电---美元周五大涨,录得今年兑主要货币最好表现,此前强劲的就业数据暗示美国经济在其他经济体陷入挣扎的时刻,正处于复苏.
美元/日圆接近82日圆上方的11个月高位,并有望录得连续第五周上涨,为近五年来最好纪录.
与此同时,有关欧元区衰退的担忧将欧元推至三周低位1.3095美元,其影响盖过了希腊完成债务互换、并为获得更多援助扫清障碍的正面作用.
"美元情况开始变好,"GFT Forex研究部主管Kathy Lien表示."有关美国经济的整体人气不错.企业正在招聘,消费者信心上扬,并且股市也在上涨."
富国货币策略部主管Nick Bennenbroek补充道:"美国(经济)稳步复苏,而欧洲经济则充满挑战."
美国2月非农就业人数增加22.7万,连续第三个月实现超过20万人的增幅.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)曾表示,有意保持近零利率直至2014年.不过,如果美国数据势头持续,一些分析师猜测联储可能需要重新考虑额外货币宽松政策的计划.美联储将在下周举行政策会议.
欧元兑美元EUR=最新下跌1.2%,报1.3113美元.美元兑日圆JPY=则上涨1%,报82.36日圆,接近日内高位和10个半月高点82.64日圆.
美元指数上涨1.1%,为12月迄今最高单日涨幅.
日本经济仍深陷通货紧缩的阴影,市场预计更多宽松货币政策将出台,因日本试图推高通胀并重新回到增长.
中国经济增长正在放缓,而欧洲央行(ECB)周四也调低了欧元区17国的经济增长预估.
美国较好的经济前景也提振了加元CAD=和墨西哥披索MXN=,这两个国家与美国都有紧密的贸易关系.
**欧元恐有更多麻烦**
欧元下周可能面临更大卖压,尤其是一家行业组织表示,希腊的债务交换已经构成一起信用事件,将引发逾30亿美元的违约保险付款.
"这给予投机客籍口,继续将欧元推向目前的方向,"纽约梅隆银行外汇策略师Michael Woolfolk表示.
分析师称,其他高负债的欧洲国家可能也会遇到麻烦.
欧盟执委会代表团已经在西班牙评估该国2012年预算赤字,因数字远高于预期.之前西班牙违背欧盟意愿,松动了今年的预算赤字目标.
不过Lien表示,目前对欧元最不利的消息已经消除,这意味着欧元下周可能能够收复部分失地.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3113 1.3270 -1.18 +1.30 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.42 81.59 +1.02 +7.12 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 108.10 108.27 -0.16 +8.58 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9192 0.9084 +1.19 -1.96 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5675 1.5824 -0.94 +0.90 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9910 0.9906 +0.04 -2.78 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0570 1.0643 -0.69 +3.37 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2056 1.2055 +0.01 -0.72 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8365 0.8385 -0.24 +0.43 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8207 0.8240 -0.40 +5.43 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7018 5.5881 +2.03 -4.60 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4766 7.4159 +0.82 -3.38 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.8062 6.7001 +1.58 -1.18 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9254 8.8916 +0.38 +0.13 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦/李春喜;审校 李军
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路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 * 招标时间：3月2日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.77%-3.85%；3.94%-4.01%；4.06%-4.12% * 预测均值：3.80%；3.96%；4.09% 路透上海3月1日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今 日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此 ，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。 但也有交易员指出，此前现券向好基础并不牢固，加之美债出现下跌、一季末MPA考核等不利因素，债市 短期预期不佳，不排除明日定位偏高的可能。 华中一银行交易员认为，以10年国开债为例，午后现券收益率上行影响情绪，但考虑到该标的券的较高活 跃度，若届时市场没有大的变化，预计明日新债定位将
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保