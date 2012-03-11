〔纽约汇市〕美元因强健美国非农就业数据大涨,兑日圆有望连涨第五周(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 美国非农就业数据显示,经济复苏更为普遍

* 欧元疲弱,因经济情况不佳盖过希腊债务互换协议达成的影响

* 美元兑日圆有望实现连续第五周上涨

* 欧元区债务危机犹存,将给欧元带来压力

路透纽约3月9日电---美元周五大涨,录得今年兑主要货币最好表现,此前强劲的就业数据暗示美国经济在其他经济体陷入挣扎的时刻,正处于复苏.

美元/日圆接近82日圆上方的11个月高位,并有望录得连续第五周上涨,为近五年来最好纪录.

与此同时,有关欧元区衰退的担忧将欧元推至三周低位1.3095美元,其影响盖过了希腊完成债务互换、并为获得更多援助扫清障碍的正面作用.

"美元情况开始变好,"GFT Forex研究部主管Kathy Lien表示."有关美国经济的整体人气不错.企业正在招聘,消费者信心上扬,并且股市也在上涨."

富国货币策略部主管Nick Bennenbroek补充道:"美国(经济)稳步复苏,而欧洲经济则充满挑战."

美国2月非农就业人数增加22.7万,连续第三个月实现超过20万人的增幅.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)曾表示,有意保持近零利率直至2014年.不过,如果美国数据势头持续,一些分析师猜测联储可能需要重新考虑额外货币宽松政策的计划.美联储将在下周举行政策会议.

欧元兑美元EUR=最新下跌1.2%,报1.3113美元.美元兑日圆JPY=则上涨1%,报82.36日圆,接近日内高位和10个半月高点82.64日圆.

美元指数上涨1.1%,为12月迄今最高单日涨幅.

日本经济仍深陷通货紧缩的阴影,市场预计更多宽松货币政策将出台,因日本试图推高通胀并重新回到增长.

中国经济增长正在放缓,而欧洲央行(ECB)周四也调低了欧元区17国的经济增长预估.

美国较好的经济前景也提振了加元CAD=和墨西哥披索MXN=,这两个国家与美国都有紧密的贸易关系.

**欧元恐有更多麻烦**

欧元下周可能面临更大卖压,尤其是一家行业组织表示,希腊的债务交换已经构成一起信用事件,将引发逾30亿美元的违约保险付款.

"这给予投机客籍口,继续将欧元推向目前的方向,"纽约梅隆银行外汇策略师Michael Woolfolk表示.

分析师称,其他高负债的欧洲国家可能也会遇到麻烦.

欧盟执委会代表团已经在西班牙评估该国2012年预算赤字,因数字远高于预期.之前西班牙违背欧盟意愿,松动了今年的预算赤字目标.

不过Lien表示,目前对欧元最不利的消息已经消除,这意味着欧元下周可能能够收复部分失地.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3113 1.3270 -1.18 +1.30 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.42 81.59 +1.02 +7.12 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 108.10 108.27 -0.16 +8.58 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9192 0.9084 +1.19 -1.96 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5675 1.5824 -0.94 +0.90 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9910 0.9906 +0.04 -2.78 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0570 1.0643 -0.69 +3.37 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2056 1.2055 +0.01 -0.72 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8365 0.8385 -0.24 +0.43 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8207 0.8240 -0.40 +5.43 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7018 5.5881 +2.03 -4.60 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4766 7.4159 +0.82 -3.38 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8062 6.7001 +1.58 -1.18 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9254 8.8916 +0.38 +0.13 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦/李春喜;审校 李军

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