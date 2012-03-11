〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续12天上涨,因小型船舶运费涨

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透3月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第12个交易日上涨,较小船舶的运费上涨,但海岬型船舶运费走软.
波罗的海乾散货运价指数上升12点,至824点,为1月以来高位.
该运价指数本周累积上涨了7%,或53点,主要受较小船舶运费上涨的推动.但本年迄今下跌了约53%.
船舶供应增加超过商品需求,打压了乾散货运价指数.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨16点,或1.83%至889点,该型船舶的日均获利升至7,129美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
轻便型船舶和超大型船舶的日均获利分别升至7,106和9,035美元.
海岬型船运价指数.BACI下跌0.2%至1,503点,因中国对铁矿石的需求依然疲软.
海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.该型船舶的日均获利降至5,786美元.(完)
--编译 白云;审校 艾茂林
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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