〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续12天上涨,因小型船舶运费涨

路透3月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第12个交易日上涨,较小船舶的运费上涨,但海岬型船舶运费走软.

波罗的海乾散货运价指数上升12点,至824点,为1月以来高位.

该运价指数本周累积上涨了7%,或53点,主要受较小船舶运费上涨的推动.但本年迄今下跌了约53%.

船舶供应增加超过商品需求,打压了乾散货运价指数.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨16点,或1.83%至889点,该型船舶的日均获利升至7,129美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

轻便型船舶和超大型船舶的日均获利分别升至7,106和9,035美元.

海岬型船运价指数.BACI下跌0.2%至1,503点,因中国对铁矿石的需求依然疲软.

海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.该型船舶的日均获利降至5,786美元.(完)