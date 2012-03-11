《美债一周展望》公债价格因就业数据良好下滑,关注下周联储会议和新债供应

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国非农就业岗位连续三个月增幅超20万

* 如果美国劳工市场招聘加速,美联储或暂停推出更多经济刺激政策

* 逢低买盘及希腊疑虑限制公债跌幅

* 两年期公债收益率徘徊在去年8月来的最高位

路透纽约3月9日电---美国公债价格周五下跌,因2月就业岗位稳定增长的消息巩固了美国经济正积聚动能的观点,引发投资人降低其低收益的公债头寸,买入股票和其他跟随经济成长的资产.

分析师说,下周总计660亿美元的公债供应也压低公债价格,因一级交易商和投资人准备为新债预留空间.

"就业数据看来非常好,"驻加州的Franklin Templeton固定收益政策组联席主席Mike Materasso说,"美国经济看起来比六个月前较好,而世界其他地方经济似乎放缓."该公司管理逾3,000亿美元固定收益资产.

美国劳工部称,2月非农就业岗位连续三个月增幅超过20万,尽管失业率仍在三年低位的8.3%.

交易商说,公债在该数据公布前后均下跌,但逢低买盘缓和了跌幅.这些买盘主要来自基金经理及外国央行,他们在较长期公债收益率触及去年11月以来的交投区间的上端时买入.

另一限制公债跌幅的因素是衍生工具组织宣布希腊重组债务属于信用事件,这引发逾30亿美元的信用违约互换(CDS)偿付.

投资人持续疑虑希腊财政前景及近期好于预期的美国经济数据是否得以维持,这也限制了公债的跌幅.

就目前而言,投资人愈发认为美国经济成长正处于可自我持续的轨道上,美联储没有推出更多经济刺激措施的需要.

这观点向较短期公债施压.较之长期公债,短期公债对美联储政策前景反应更敏感.

周五美联储卖出价值86亿美元短期公债,为其卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部份,这也打压短期公债.卖短买长的目的是扶助美国经济.

两年期公债US2YT=RR收益率(殖利率)触及0.3257%,此为逾七个月的最高位.周五尾盘两年期公债价格跌1/32,收益率报0.322%,较周四尾盘升1个基点.

**新债标售与FOMC会议**

尽管强劲的就业数据对美债不利,不过影响有限,因交易员在评估即将标售的新债价格,并对美国联邦储备理事会(Fed,美联储)可能的意外声明进行对冲操作.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周二举行一天的政策会议.部分分析师预计,FOMC可能暗示将购买更多公债,以降低抵押利率和长期借款成本,从而刺激经济增长.

另一方面,美国财政部将在周一标售320亿美元三年期公债,周二标售210亿美元10年期公债,并在周三标售130亿美元30年期公债.

"目前就业数据的影响已经消退,市场需要重新进行评估,"大和证券驻纽约公债交易员Raymond Remy表示."需要留意的是周二的FOMC会议,以及下周大量新债标售."

下周美国新债标售可能也包括另一轮公司债标售,与公债竞争买家.

美国投资级别公司债市场本周创下单周债券供应纪录,总共推出403.9亿美元债券.根据汤森路透期限IFR数据,该数字超过2008年5月9日当周创下的385亿美元纪录.

在午盘中段交易中,指标10年期公债价格US10YT=RR下跌6/32,收益率(殖利率)报2.04%,日内上涨3个基点,本周上涨近6个基点.

30年期公债价格US30YT=RR最新下跌7/32,收复了就业数据发布后公债跌幅的四分之三.30年期公债收益率报3.19%,较周四上涨1个基点.

30年债收益率料较上周五升8个基点,有望录得七周来最大单周涨幅.(完)

--编译 利棣儿/李春喜;审校 李军/白云

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