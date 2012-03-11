《一周市场焦点》风险资产价格看涨,但道路曲折

* 风险资产下周料将振荡走高

* 对美国将引领全球经济复苏的信心增强

* 央行政策风险

记者 Richard Hubbard 编译 白云

路透伦敦3月9日电---有基金经理和策略师表示,央行政策和欧元区救援努力已为全球经济复苏铺垫出一条路,高风险资产价格则将上涨,不过近期快速上涨的步伐将不可避免地放缓.

基金经理和策略师同时也表示,投资者对央行政策和欧元区救援努力为经济复苏铺路,以及高风险资产价格将上涨的信心增强,仍面临许多考验.

一个潜在的障碍是油价上涨带来通胀风险.美国和日本央行下周将举行会议,市场也将关注德国ZEW调查,从中寻觅经济增长重回轨道的迹象.

上周风险资产收高,因希腊与民间债权人达成债务互换交易,有效制止了全球有史以来最大一宗主权债违约的出现.

上周期间,摩根士丹利资本国际全球股指.MIWD00000PUS录得今年以来最大单日跌幅,但临近周末时反弹,今年迄今仍上涨了近10%.德国和日本股市今年也同样录得强劲涨幅,铜价、金价和油价也不例外.

"市场走低让我很受鼓舞,但在这样的市况下你不能等待跌势,"富达(Fidelity)全球投资公司的投资组合经理Trevor Greetham说.

由于希腊近期不再可能出现债务违约,汇丰控股的全球宏观和投资策略管Philip Poole也温和看多市场,尽管很多资产价格今年迄今已经上涨.

"我认为,资产价格不可能持续年初以来的涨速...但现实中我们看的是估值,就算已经上涨了那么多,我们也不认为估值真的就过高了."

富达的Greetham认为,尽管欧元区政治风险仍较高,但去年12月以来央行放宽政策的力度,以及出现美国引领全球经济增长复苏的迹象,让人有理由将资产配置转向股票和商品.

他个人偏好美国股票,但同时也在增持英国股票、很多大宗商品和全球地产证券.

Greetham称,美国股票看上去不错,部分原因在于美国财政政策因为总统大选在即,仍坚守扩张态势,而欧洲则推出撙节措施,导致欧美两地股市有绝然不同的表现.

汤森路透有关美国企业获利的最新报告更是支持了上述观点,该报告显示,标准普尔500企业2012年获利有望增长8.2%,去年增幅为10%.

季度数据显示,第一季企业获利将是低点,预计增幅下滑至3%左右,之后将在第二季升至8.8%.

目前在一些人看来,存在这样的风险:当前复苏周期将历时短暂,市场有可能重现去年在上半年表现强劲,但随后明显恶化的周期表现.

"央行不合时宜地减少流动性供应,将导致全球增长和股市像2011年那样再次下行,"Greetham说.

这类担忧将令市场关注下周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,虽然有报告显示,美联储(FED)对采取更多宽松政策持开放态度,不过要可能等到目前的"扭转操作"(Operation Twist)在6月到期后,才会考虑更多宽松措施.

日本央行下周将举行继2月中旬意外放宽政策后的首次会议.当时的措施将日圆/美元汇价推低4.9%,美元得以升至九个月高位.

瑞士央行下周中期亦将举行会议,预计将维持指标利率不变,并维持瑞郎/欧元1.20的汇率下限.

下周将出炉的重要经济数据中,德国经济智库ZEW的月度企业信心调查是最为重要的数据之一,该调查应会证实德国经济在稳步改善.

法国,意大利和欧元区的2月通胀数据终值将显示油价上涨对该地区物价的影响.

意大利,法国和西班牙债市将在希腊债券互换交易达成后,进行首次中长期债券标售,届时将测试投资者对欧元区主权债的需求.

希腊第二轮援助预计将在下周的欧元区财长会议上获得最后批准,国际货币基金组织(IMF)将在3月15日表明自己对援助的参与程度.(完)